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25.08.2017 11:45

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области и продолжает акцию «Лесной патруль»

В Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий на территории Государственного областного казённого учреждения «Зашейковское лесничество» в рамках акции «Лесной патруль» 15 августа 2017 года было проведено мероприятие по очистке леса от мусора на территории Ёнского участкового лесничества в квартале 226 выделе 34.
В акции принимали участие работники Ковдорского участкового лесничества и работники Отдела культуры посёлка Ёнский.
Совместными усилиями данной сборной команды был очищен от различного бытового мусора восточный берег лесного озера на площади 2 га. Весь собранный мусор был помещён в специальные полиэтиленовые мешки и вывезен на свалку твёрдых бытовых отходов.
Также сотрудники Ловозерского лесничества 19 августа 2017 года на территории лесного фонда в квартале 360 выделе 11  п. Ревда выявили и ликвидировали очередную «несанкционированную свалку» на землях государственного лесного фонда. На этот раз к мероприятию по очистке лесного фонда присоединились 18 воспитанников детского оздоровительного лагеря «Радуга» при «РСОШ им. В.С.Воронина» 11 воспитанников летнего оздоровительного лагеря «Цветик - семицветик» при МБОУДО «Центр детского творчества». Несмотря на дождливую погоду, участниками лесной уборки было собрано более 30 мешков бытового мусора.
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