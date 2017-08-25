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25.08.2017 11:30

Часть рабочей поездки в Кандалакшский район губернатор Марина Ковтун посвятила вопросам, касающимся Кандалакшской ЦРБ

Юлия Палеева.

Накануне рабочий день губернатора Марины Ковтун был посвящен Кандалакшскому району. Цели поездки – проконтролировать эффективность расходования средств областного бюджета. В том числе - направленных и на капремонт приемного отделения Кандалакшской ЦРБ. Ремонт хороший, средства потрачены эффективно - заявила глава региона, осмотрев приемный покой и пообщавшись с врачами и пациентами. Следующая задача - решить проблему с размещением первичного звена.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Здание, где располагаются детская и взрослая поликлиники уже не отвечает требованиям ни сегодняшнего, ни вчерашнего дня. Поэтому нашли решение. Бывший дом малютки необходимо будет переоборудовать и разместить там обе поликлиники. Благо, там есть два входа. Средства на ПСД есть, конкурс уже прошел".
Еще один вопрос освоения бюджетных денег, требующий самого пристального контроля, - возведение двух жилых домов в рамках региональной программы переселения северян из аварийного жилья. Губернатор лично заглянула к новоселам.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Дождались! Праздник! Я рада разделить с вами это событие, рада побывать у вас. Главное для человека это жилище. А когда дом новый - двойная радость".
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