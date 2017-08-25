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25.08.2017 11:00

В Мурманске состоялась пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Ночь кино"

Татьяна Нестерова.

27 августа в День российского кино Мурманская область во второй раз присоединиться ко Всероссийской акции "Ночь кино". Подробности раскрыли на пресс-конференции. Киномарафон современных  отечественных фильмов во Дворце культуры им. Кирова, тех, что были выбраны в ходе голосования на сайте Фонда кино. Зрители увидят комедию "Кухня. Последняя битва", военную драму "28 панфиловцев", приключенческий фильм "Время первых" Дмитрия Киселева. Для детей  мультфильм "Снежная королева-3. Огонь и лед".
Заместитель директора по народному творчеству Мурманского областного Дворца культуры и народному творчеству им. Кирова Екатерина Крюкова: "На площади у Дворца состоится конкурс рисунка, а в его стенах - для начинающих любителей мультипликации - можно самим попробовать создать мультфильм. Такую возможность нам предоставила студия анимационного творчества "Яркое настроение".
Для "особых" гостей акции - незрячих и слабовидящих- киносеанс с тифлокомментариями, подробным закадровым описанием диктором видеоряда фильма "Кука".
Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Все фильмы, все программы, мастер-классы - бесплатны. Поэтому, дорогие мурманчане, приходите, мы вас ждем. Торжественное открытие здесь в областном Дворце культуры и народного творчества им. Кирова в 19 часов 30 минут 27 августа. Программа на сайтах областных учреждений культуры и на сайте комитета по культуре и искусству Мурманской области".
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