Сделать жизнь вокруг себя нарядной и красочной Наглядный пример сотрудничества жильцов с управляющей компанией в Кандалакше

Алексей Котович.

Северяне все активнее включаются в программу по благоустройству придомовой территории. Наглядный пример сотрудничества жильцов с управляющей компанией - один из подъездов дома на Комсомольской-15 в Кандалакше. Проект оформления местные жители разрабатывали самостоятельно, а ремонт осуществляли с помощью управляющей компании.

Житель подъезда Виктор Мележик: "Жители подъезда вложились и физически и материально, чтобы реализовать все как нам хочется и когда нам хочется. Мы выбрали свой дизайн, у нас свой дизайн и свои материалы".

В программе может принять участие любой дом. Для этого, в первую очередь, необходима активная позиция самих жителей. Именно они должны определить каким хотят видеть свой двор, разработать проект, утвердить его на общем собрании и подать заявку в администрацию муниципалитета. Программа по обеспечению комфортной городской среды будет работать 5 лет. Так что это - прекрасная возможность сделать жизнь вокруг себя более нарядной и красочной.

Директор управляющей компании Светлана Малахова: "Хочу обратиться ко всем жильцам, ко всем собственникам многоквартирных домов, чтобы они принимали активное участие в решении вопросов по благоустройству показателей благоустройства своих домов".



