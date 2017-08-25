В рамках форума «Армия-2017» на Северном флоте пройдёт военно-историческая реконструкция и спортивный праздник

На выходных в гарнизонах Северного флота Североморске и Сафонове состоятся культурно-массовые мероприятия для гражданского населения в рамках в военно-технического форума (ВТФ) «АРМИЯ-2017». 26 августа в традиционном месте проведения военно-исторических реконструкций на побережье губы Грязная рядом с музеем ВВС Северного флота военнослужащие флота и члены клуба «Заполярный рубеж» покажут бой красноармейцев с горными егерями вермахта. Будут работать музейные экспозиции и выставки военной техники, экипировки и оружия периода Великой Отечественной войны в Заполярье. Начало реконструкции – в 12 часов. Вход – свободный.

27 августа в Североморске на территории военного городка соединения надводных кораблей помимо выставок образцов современной техники, стоящей на вооружении войск и сил флота, будет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту. С 10 часов начнутся спортивно-массовые мероприятия: соревнования по силовым видам спорта и перетягивание каната. Для посещения будут открыты большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков». Проход на территорию военного городка будет открыт со стороны морского вокзала.

В воскресенье состоится и церемония закрытия военно-технического форума на Северном флоте.

Прогноз погоды на выходные обещает дождь и относительно низкую температуру воздуха (около 10 СО), поэтому командование флота настоятельно рекомендует посетителям мероприятий тепло одеваться и не забывать зонты и дождевики.



/Пресс-служба Северного флота/