"Внимание, переезд!" Наглядный рейд в зоне повышенной опасности в Мурманске

Любовь Дубова.

"Внимание, переезд!" Наглядный рейд на месте провели сотрудники железной дороги совместно с работниками ГИБДД. Оживленный участок в самом центре Мурманска - зона повышенной опасности. Здесь всегда много и машин и пешеходов. Для тех и других памятки с основными правилами. Особое внимание к движущемуся транспорту. Несчастных случаев давно не было, но нарушают правила дорожного движения регулярно. На полигоне всей Октябрьской железной дороги в этом году уже произошло 16 ДТП.

Сотрудник пресс-службы Октябрьской железной дороги Василий Рябков: "Больше, чем в предыдущем 2016 году, когда на полигоне Октябрьской ЖД было зарегистрировано 13 ДТП. При этом на территории, которую обслуживает мурманская дистанция пути, ДТП зарегистрировано в течение 2017 года не было".

Основной причиной всех аварий, говорят сотрудники ведомств, остается нарушения водителями правил дорожного движения на переездах. Автовладельцы объезжают шлагбаумы и другие ограждения, выезжают на пути, когда уже звучит запрещающий сигнал, стараются проехать по пешеходному настилу. Во время рейда нарушений не выявлено. Но в ближайшие дни рейды пройдут на других переездах в Мурманске, Коле и Апатитах.

Главный инженер Мурманской дистанции пути Виктор Трохов: "Ж/д транспорт не автомобиль, он не может сразу же остановиться перед препятствием, которое будет на переезде. У него есть расчетный тормозной путь. Если вы видите запрещающие показания светофора, сигнализации, не надо стараться быстро пролететь, вы стопроцентно можете не успеть".





