Для участников II международного поэтического фестиваля "Табуретка" в Мончегорске будет организован проезд на территорию городского парка

В соответствии с распоряжением администрации города Мончегорска от 28.07.2017 № 326-р «Об утверждении плана подготовки и проведения II международного поэтического фестиваля «Табуретка» 26 августа 2017 года с 07.00 до 11.00 будет произведен временный демонтаж знака 3.2 «Движение запрещено» методом завешивания, при въезде в городской парк со стороны проспекта Кирова. Выезд с территории городского парка с 18.00 до 20.00.



Правопорядок во время проведения городских мероприятий будут обеспечивать сотрудники полиции.



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