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25.08.2017 10:30

В охране правопорядка при проведении сельскохозяйственной ярмарки в Туломе будут участвовать казаки

26.08.2017 в поселке Тулома администрация муниципального образования, при поддержке Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и ГОУСП "Тулома", организуют для жителей и гостей села сельскохозяйственную ярмарку "Навстречу северному лету" и массовые праздничные мероприятия.
В ярмарке примут участие предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства. Гостям ярмарки будет предложен широкий ассортимент продуктов питания. Каждый посетитель сможет приобрести мясо, молоко, яйца, колбасные и хлебобулочные изделия по ценам производителей.
Праздничная программа рассчитана на семейный отдых и посвящена сохранению и развитию сельскохозяйственного производства в нашем регионе. Для участников гуляния подготовлена концертная программа – перед зрителями выступят коллективы народной самодеятельности Кольского района.
В период работы ярмарки планируется проведение презентаций, конкурсов и дегустаций, будут установлены игровые комплексы для детей.
В охране правопорядка при проведении сельскохозяйственной ярмарки и массовых праздничных мероприятий будут участвовать казаки НКО «Туломское Станичное Казачье Общество».

/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/
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