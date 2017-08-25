56 лет назад была образована мурмашинская колония №16

Исправительная колония № 16, расположенная в посёлке Мурмаши Мурманской области, была основана 25 августа 1961 года как самостоятельный участок общего режима с лимитом наполнения 250 человек. Первым начальником ИТК-16 был старший лейтенант внутренней службы Паньков Артем Ермолаевич.

В 1971 году подразделению был присвоен статус колонии особого режима. Сегодня ИК-16 представляет собой колонию особого режима с лимитом наполнения 718 человек. При учреждении есть помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, на 121 место.

Со дня образования основной производственной деятельностью колонии было швейное. Осуждённые занимались изготовлением спецодежды для нужд промышленности СССР.

В настоящее время кроме швейного производства, в колонии имеется деревообрабатывающий участок, специализирующийся на выпуске домов, дач, бань и беседок из бруса, мебели из массива дерева, отделочных материалов.

В ИК-16 работает пекарня, которая в полном объёме обеспечивает колонию хлебом.

В учреждении имеются библиотека, клуб, регулярно проводятся вечера вопросов и ответов с участием представителей всех служб колонии и Управления, Общественного совета при УФСИН, региональной ОНК. В колонии организуют концерты художественной самодеятельности, выставки, турниры по различным видам спорта.



/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области /