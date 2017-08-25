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25.08.2017 09:45

В областном центре полицейскими задержана подозреваемая в краже денежных средств у пенсионерки

В полицию Мурманска обратилась 81-летняя пенсионерка с заявлением о том, что со счета ее банковской карты похищены деньги в сумме около 49 тысяч рублей.

Пожилая женщина рассказала полицейским, что отсутствие денег на счете своей банковской карты заметила при совершении очередной платежной операции. Пенсионерка обратилась в банк, где узнала, что денежные средства переводились на другой счет банковский карты с помощью личного кабинета потерпевшей в он-лайн банке. Сама пожилая женщина таких переводов не совершала.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску установили, что хищение денежных средств совершила внучка пенсионерка. Подозреваемая – ранее судимая за кражу безработная 23-летняя мурманчанка – была задержана и доставлена в отдел полиции.

Злоумышленница призналась в совершении кражи. Она рассказала, что пенсию бабушки переводила на свой счет в течение 2 месяцев.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

 

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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