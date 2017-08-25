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25.08.2017 08:10

За два года на обновление инфраструктуры в детском оздоровительном лагере «Гандвиг» из областного бюджета было направлено 26 млн рублей

Часть рабочей поездки в Кандалакшский район губернатор Марина Ковтун посвятила областному детскому оздоровительному лагерю «Гандвиг». Глава региона встретилась и пообщалась с ребятами, которые здесь отдыхают. После беседы школьники показали Марине Ковтун территорию лагеря и столовую.

Губернатор подчеркнула, что лагерь важно не только поддерживать в надлежащем состоянии, но и развивать и делать еще более удобным и привлекательным для ребят. Так, в 2016 был решен проблемный вопрос с энергоснабжением – почти 6 млн рублей из областного бюджета было потрачено на собственную ЛЭП для «Гандвига». До конца этого года планируется построить здесь очистительные сооружения – на это область выделяет более 20 млн. Эти работы позволят перейти к реализации проекта по масштабной реконструкции лагеря, рассказала Марина Ковтун.


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