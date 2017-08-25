Плановые отключения в Мурманске на 25 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 августа.



С 08.00 21.08.2017 до 24.00 25.08.2017 опрессовка тепловых сетей от насосной пр.Кольский, 25а (АО «МЭС») – 47 домов

С 08.00 21.08.2017 до 24.00 25.08.2017 опрессовка тепловых сетей от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.00 ул. Колхозная, 16

ул. Спортивная, 9, 11, 13





О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/