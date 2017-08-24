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24.08.2017 17:55

Программа расселения аварийного жилья: кандалакшане получают ключи от новых квартир

В рамках рабочей поездки в Кандалакшу губернатор Марина Ковтун уделила отдельное внимание завершающейся в действующем формате программе переселения северян из аварийного жилья.

Глава региона побывала на первом чаепитии в новой квартире Елены Ралдугиной. Сегодня Елена получила ключи от «двушки» в новом доме на улице Полярные Зори. За чашкой чая Елена рассказала Марине Ковтун, что сегодня сбылась ее мечта о новом жилье. Всего в новой трехэтажке 54 квартиры, куда въедут 127 кандалакшан.

Следующие новоселья пройдут на улице Пронина. Здесь подрядчик завершает работу на 80-квартирном доме, заселения куда ждут 166 горожан.

Губернатор Марина Ковтун подчеркнула, что в приоритете должно быть качество работ.

Всего за время работы с Фондом ЖКХ в Мурманской области расселено порядка 70 тысяч кв. м аварийного жилищного фонда, новые квартиры получили 3 528 человек. Для переселения граждан из аварийного жилфонда в регионе построено 46 домов, в том числе 5 домов введено в 2016 году и 7 - в 2017 году. В эти дни завершается заселение жителей Зеленоборского  в новый 24-квартирный дом в Молочном, жителей Териберки – в новый 63-квартирный на территории поселка.

/ Управление по взаимодействию со СМИ / 
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