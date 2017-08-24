"Арктический дневник". ГТРК "Мурман" открывает серию репортажей, посвященных походу атомного ледокола "50 лет Победы" к Северному полюсу

Елена Белкина.

"Арктический дневник". Вас ждет серия репортажей, посвященных походу атомного ледокола "50 лет Победы" к Северному полюсу.

Привет от ледокола ледоколу. "50 лет Победы" идет к Северному полюсу в честь атомохода "Арктика", который 40 лет назад впервые в мире в надводном положении достиг макушки планеты.

В том августе 1977 "Арктика" под управлением Юрия Кучиева ушла в рейс без всякой помпы, почти секретно, взяв на борт аварийный запас продовольствия на 8 месяцев и материалы для строительства запасного аэродрома. Владимир Вейнберг, которому тогда было 25, за полтора месяца похудел на 10 килограмм.

Участник первого похода "Арктики" к Северному полюсу Владимир Вейнберг: "Около недели, конечно, были на мощности около 100%, стояли, пробивались, и под конец думали, что не дойдем".

"Арктика", отходившая во льдах 33 года, стала главным делом жизни и для ледового капитана Александра Николаевича Баринова. При нем ей даже на короткое время пришлось сменить имя на "Леонид Брежнев". Заглавную "А" хранит Баринов у себя дома до сих пор. Трудно поверить, но на Северный полюс арктический ас идет впервые.

Ветеран "Росатомфлота", ледовый капитан Александр Баринов: "Проработав столько лет в Арктике, мы столько насмотрелись, столько нашли, что для нас абсолютно не принципиально. А полюс - тот же лед, что и не полюс".

Дмитрий Лобусов из этой же когорты. На "Арктике" начинал, там же становился капитаном. Для него этот рейс на Северный полюс станет 24-м, для самого крупного атомохода в мире "50 лет Победы" - 44-м. Рекорд, начало которому было положено первопроходцами 40 лет назад, когда и ледовая разведка была другой, да и возможности самого ледокола до конца не были раскрыты.

Капитан атомохода "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов: "Сейчас мы со спутника получаем информацию в достаточно хорошем разрешении, и уже знаем за эти 40 лет, на что способен ледокол и, конечно, лед сильно изменился".

Мы не беремся сравнивать. Главное, что всех нас объединяет - чувство гордости за единственный в мире российский атомный флот, который может не только ломать тяжелые льды на трассах Северного морского пути, но и подарить непосвященным тот самый миг, за который мы теперь будем держаться всю жизнь.







