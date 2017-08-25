Рабочая поездка губернатора Мурманской области Марины Ковтун в Кандалакшский район

Елена Ямаш.

Накануне рабочий день губернатора Марины Ковтун был посвящен Кандалакшскому району. Цели рабочей поездки – проконтролировать эффективность расходования средств областного бюджета на возведение двух жилых домов в рамках программы переселения северян из аварийного жилья и капремонт приемного отделения Кандалакшской ЦРБ. На сэкономленные во время обновления средства, были приобретены каталки для больных. Ремонт хороший, средства потрачены эффективно, заявила глава региона, осмотрев приемный покой и пообщавшись с врачами и пациентами. Следующая задача - решить проблему с размещением первичного звена.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Здание, где располагаются детская и взрослая поликлиники уже не отвечает требованиям ни сегодняшнего, ни вчерашнего дня. Поэтому нашли решение. Бывший дом малютки необходимо будет переоборудовать и разместить там обе поликлиники. Благо, там есть два входа, средства на ПСД есть, конкурс уже прошел".







