Галерея под открытым небом. В Мончегорске фасады домов превратились в яркие арт-объекты

Артем Дашевский.

Галерея под открытым небом в Мончегорске, где полотнами для картин стали стены типовых домов, а авторами выступили сами горожане.

Сквозь промозглую серую пелену торцы домов теперь смотрятся как яркие островки позитива. По-соседству с исконно северными мотивами уживаются тропические. Калейдоскоп фантазии и буйство красок.

Жители Мончегорска часто сетовали, что в городе металлургов не хватает ярких красок. Эту ситуацию решили в корне изменить местные власти и градообразующее предприятие. Благодаря общим усилиям здесь появились вот такие арт-объекты.

Идея родилась три года назад. Первые работы тогда появились в Норильске. Кольский Север решил не отставать. И теперь яркий проект реализуется и в Заполярье. И он в действительности народный. На фасады домов наносят картины местных авторов, которые победили в творческом конкурсе.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Мончегорска Светлана Аникиева: "Выбрать было очень тяжело, потому что идей было много, рисунков было много".

Ансамбль кисти Екатерины Еремеевой украшает два соседних дома на улице Ленина. В основе придуманного пейзажа родная нам северная природа. Птиц-тупиков, правда, увидела в Норвегии. Но а заполярные чайки "перелетели" с другой картины, которую художница тоже заявляла на конкурс.

Автор диптиха на улице Ленина, г. Мончегорск Екатерина Еремеева: "В этом году я захотела сделать своему родному городу подарок, испытываю гордость, что победила".

Здесь нет границ для фантазии. Заполярная морошка соседствует с колибри - национальным символом такой далекой от нас Ямайки. А холодные тона напоминают о величие Крайнего Севера. Рисунок с бумаги на бетон переносили профессиональные граффити-художники. Краска - всепогодная. Не боится ни морозов, ни дождя. Самым сложным было воплотить работу на плоской стене таким образом, чтобы она смотрелась объемной. Получилось.

Блиц-опрос: "Очень замечательно, очень красиво. Нравится, поддерживаем".

Специалист отдела социальных программ Максим Лагутин: "Если Мончегорск у нас, в принципе, готов на 100%, то ребята, которые занимаются нанесением на фасады, сейчас переместились в Печенгский район. И начнут делать то же самое в Заполярном".

Дальше на очереди Никель. Ну а в городе-металлургов как дополнение к уже существующим арт-объектам - яркие автобусные остановки. Их украсили рисунки самых маленьких участников конкурса. "Добавить городу красок" намерены и в следующем году.







