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24.08.2017 18:55

Счет за уборку предъявят владельцам затопленных объектов. Реализация второго этапа проекта по очистке акватории Кольского залива стартует уже в ближайшие дни

Светлана Деменева.

В ближайшие дни начнется реализация второго этапа проекта по очистке акватории Кольского залива. Первый этап стартовал год назад, когда прибрежную территорию и дно обследовали, чтобы установить, сколько затопленных и полузатопленных объектов там находится. Их обнаружено 102. Это причалы, корабли и крупные части судов. В Ретинском готовится операция по подъему затонувшего причала и корабельного двигателя. На этом пилотный проект будет закрыт - но останется программа, которая требует дальнейшего финансирования и участия государства.
Руководитель проектного офиса ликвидации ядерного наследия Арктики ФГУП "РосРАО" Владимир Хандобин: "Есть у нас в порту утопленное судно "Териберка", мы вроде знаем - это Архангельское пароходство было, но оно лежит на глубине, на фарватере, и достаточно большое по тоннажу, а в трюмах находится топливо - где-то от 50 до 60 тонн. Поэтому подъем такого суда и проект на подъем такого судна может стоить значительных средств".
Начался поиск собственников затопленных объектов. Установить крайне непросто. Программе всего год, а мусор копился десятилетия. Главное - составлен реестр затопленных объектов. Если владельца не находят - через суд признают имущество бесхозными. В противном случае собственнику предложат за свой счет поднять судно.
Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Мурманской области Оксана Носарева: "Наша задача, всех органов власти, включая Росприроднадзор в Мурманской области, администрацию морских портов Западной Арктики, транспортную прокуратуру, в том числе, правительство Мурманской области - определить все-таки, какие объекты являются без хозяина, потому что за счет средств федерального бюджета могут подниматься только объекты без хозяина".



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