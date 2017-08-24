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24.08.2017 18:40

До школьного звонка остаются считанные дни. Во что в этом году обойдутся сборы первоклассника в школу?

Анастасия Ярославская.

Ровно неделя остается до Дня знаний. Для учеников, среди которых первоклашек 9 тысяч, 1 сентября -  праздник. Но для родителей не праздный вопрос - сколько стоит пойти в школу?
Зоя Кирьянова через несколько дней пойдет первый раз в первый класс. Не сказать, что волнуется - грызть гранит науки готова: уверенно считает до ста, читает довольно бегло.
Дело за малым, для начала - подобрать форму. Далеко не каждая школа требует конкретный фасон. Главное - стиль деловой, в пожелание - цвет, ну а дальше в зависимости от финансовых возможностей родителей.
Продавец Лариса Вылку: "Я так думаю, что в пределах12 тысяч можно одеть девочку и мальчика - это включая верхнюю одежду, обувь и, опять же, на 2 сезона".
Школьные базары в самом разгаре, но покупателей не так много. Давно подмечено - продажи завязаны на погоду, а кто-то сборы откладывает на последний день.  И траты - список традиционный.
Юлия Кирьянова: "Спинка у рюкзачка - я так понимаю, что она ортопедическая, лямочки широкие".
Рюкзаки от тысячи, ранцы - от 2,5. На канцтовары цены тоже подстраиваются под толщину кошелька. 5 рублей - за самую обычную тетрадку. Больше - если толще, ярче.
Продавец Татьяна Полухина: "Сейчас как-то от всяких мультяшных вариантов дети отходят - от кошечек,  собачек, предпочитают что-то более абстрактное. Дети стали более серьезные".
Зоя Кирьянова: "Тетрадки, ручку, резинку..."
А еще пенал, альбомы, папки и прочие канцелярские принадлежности. Форму спортивную - ребенок должен быть готов к занятиям и в зале, и на улице. По каждой позиции - разнообразие предложений, на вкус и цвет, и недешевых, и бюджетных.
Директор мурманского академического лицея Елена Козлова: "Самое главное, чтобы у ребенка в наличии было - самый обычный простой карандаш, самая обычная ручка. Все достаточно просто и демократично. Самое главное - это наличие, чтобы это было".
Не сделают "дыру" в семейном бюджете рабочие тетради и учебники. На их закупку в этом году регион выделил 260 миллионов. Учитель может порекомендовать дополнительные материалы для индивидуальной работы. Но это по желанию. Оно по-прежнему самое важное, что нужно захватить с собой в школу.
Юлия Кирьянова: "Терпения, что мы пойдем в школу и желания нашего ученика!"
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