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24.08.2017 17:05

В Следственном управлении Следственного комитета наградили представителей мурманских СМИ

Анастасия Ярославская.

Конкурс традиционный, но сегодня не обошлось без небольшой накладки - в здании сработали датчики задымления. Всех по громкой связи призвали соблюдать спокойствие, впрочем, те, кто в зале, и не думали его терять - сотрудники Управления, давшие за 6 лет 25 тысяч информационных поводов и работники "пера": представители газет, электронных СМИ, радио, телевидения. В адрес каждого сегодня сказаны добрые слова и благодарность за плодотворную работу.
Заместитель руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Олег Коробов: "Хочу поблагодарить каждого из вас за деловое сотрудничество, качественную эффективную работу по освещению нашей деятельности, высокий профессионализм и формирование правосознания среди жителей нашего региона. Хочется сказать, что поражает и заслуживает уважения ваша оперативность, с которой вы готовите материалы, творческий подход, чувство ответственности за каждый отснятый кадр, за опубликованное, либо прозвучавшее в эфире слово".
Победителем в номинации "Лучшая работа по объективному освещению деятельности Следственного управления в сфере защиты прав несовершеннолетних" стала ГТРК "Мурман". За высокий профессионализм и многолетнее сотрудничество наши сотрудники награждены почетными письмами и грамотами.



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