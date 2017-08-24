В Мурманске приводят в порядок уличные лестницы

Анастасия Ярославская.

Эту работу последние 10 лет ведет Управление дорожного хозяйства. До первого снега обещает проверить и подлатать все до единой. Капремонт на этот год запланирован на Старостина. На Ленина, Коминтерна, Папанина - ремонт текущий. Дошли руки рабочих и до 50-метровой пешеходной лестницы на Полярном круге. Жители сегодня гадали - каков будет результат. Ступени, ведущие к гаражам и основной дороге, многие давно просили оснастить пандусами.

Увы, ни лифтов, ни пандусов - приведение в надлежащее состояние и не более. Рабочие заменят отдельные элементы, прогнившие доски, восстановят уголки. Хотели бы помочь, но не могут. Отказ объективен - благие намерения разбиваются о рельеф - угол наклона слишком велик и теплосети над ними строить нельзя по всем нормам и правилам.

Директор Управления дорожного хозяйства г. Мурманска Станислав Ланин: "Консенсус именно на этой лестнице найти нельзя, чтобы ее распроектировать и разогнать. Под лестницей у нас проходят сети - тепловые сети и водовод, соответственно, строительство на сетях у нас запрещено. Чтобы мы ее перестроили в новую - это невозможно".







