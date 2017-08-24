Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев провел личный прием граждан

Светлана Деменева.

Такие встречи с жителями проходят согласно графику один раз в месяц. Обратились порядка пяти человек. Среди них Александра Николаевна Шомполова - она просит сделать в своем дворе на улице Старостина детскую площадку и площадку для отдыха взрослых. Хотя бы скамеечки, чтобы рядом с детьми могли проводить время и пенсионеры. Кроме того, мурманчанка предложила запустить мальков в Семеновское озеро - чтобы проводить там соревнования среди рыбаков.

Александра Николаевна Шомполова: "Заулыбался, говорит: "Надо подумать". Это было бы здорово. Честно, везде красота, Семеновское озеро - его только почистить. Конечно, это огромные деньги, но раз идет федеральная программа по благоустройству - надо воспользоваться этим. Я думаю, было бы шикарно".

Много мурманчан в последнее время обращаются к главе администрации за разъяснениями - как вступить в программу "Комфортная городская среда"? Много обращений касается проблем ЖКХ и социальной сферы. Мурманчан волнуют вопросы проведения капитального ремонта в своих домах, переселения из ветхого и аварийного жилья. Андрей Сысоев говорит о важности таких приемов, поскольку все острые вопросы, которые есть в городе, обсуждаются именно здесь.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Есть вопросы, которые выходят за полномочия муниципалитета - т. е. люди приходят с тем вопросом, который на уровне города решить нельзя. Тогда обращаемся в вышестоящие структуры, федеральные структуры для того, чтобы помочь. Но, как правило, это очень серьезный задел для будущей работы".









