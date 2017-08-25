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25.08.2017 09:10

Заполярье во второй раз присоединится ко всероссийской акции "Ночь кино"

Татьяна Нестерова.

27 августа - в День российского кино - Заполярье во второй раз присоединится ко всероссийской акции "Ночь кино". В ДК имени Кирова покажут современные отечественные фильмы - лидеры голосования на сайте Фонда кино. Областные детско-юношеская и научная библиотека, краеведческий музей подготовили насыщенные программы - викторины, конкурсы, выставки, кинопоказы. Для особых гостей "Ночи кино" - незрячих и слабовидящих - киносеанс с подробным закадровым описанием диктором видеоряда фильма "Кука" .
Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области  Сергей Ершов: "Все фильмы, все программы, мастер-классы - бесплатны. Поэтому, дорогие мурманчане, приходите, мы вас ждем. Торжественное открытие здесь, в областном Дворце культуры и народного творчества им. Кирова, в 19 часов 30 минут 27 августа. Программа - на сайтах областных учреждений культуры и на сайте комитета по культуре и искусству Мурманской области".
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