Северяне все активнее включаются в программу по благоустройству придомовой территории

Алексей Котович.

Так, проект оформления подъездов дома на Комсомольской-15 в Кандалакше местные жители разрабатывали самостоятельно. К ремонту подключилась управляющая компания. Программа "Комфортная городская среда" стартовала в 2017 году и рассчитана прежде всего на активных собственников. Именно они должны определить, каким хотят видеть свой двор, провести общее собрание и подать заявку в администрацию муниципалитета.

Директор управляющей компании Светлана Малахова: "Хочу обратиться ко всем жильцам, ко всем собственникам многоквартирных домов, чтобы они принимали активное участие в решении вопросов по благоустройству показателей благоустройства своих домов".







