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25.08.2017 08:53

В Мурманской области начинается вакцинация от гриппа

Светлана Деменева.

Именно сейчас для прививок самое благоприятное  время. Уровень заболеваемости невысок. За счет федерального бюджета поступит почти 200 тысяч доз вакцины для взрослых и почти 90 тысяч - для детей. В этом году планируется привить 40 процентов жителей области. В медучреждения поступила практически вся вакцина. Это отечественный препарат "Совигрипп", состав которого обновлен по рекомендациям ВОЗ.
Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Мурманской области Марина Ермакова: "Мы ожидаем тот же грипп, который циркулировал у нас в прошлом году - это вирус гриппа АH1N1, вирус гриппа AH2N2 и AH1N1-2009. Но, тем не менее, вакцины каждый раз актуализируются - потому что вирус немного изменяется. Но вот особенного какого-то вируса не будет".






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