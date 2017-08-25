В Мурманской области начинается вакцинация от гриппа

Светлана Деменева.

Именно сейчас для прививок самое благоприятное время. Уровень заболеваемости невысок. За счет федерального бюджета поступит почти 200 тысяч доз вакцины для взрослых и почти 90 тысяч - для детей. В этом году планируется привить 40 процентов жителей области. В медучреждения поступила практически вся вакцина. Это отечественный препарат "Совигрипп", состав которого обновлен по рекомендациям ВОЗ.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Мурманской области Марина Ермакова: "Мы ожидаем тот же грипп, который циркулировал у нас в прошлом году - это вирус гриппа АH1N1, вирус гриппа AH2N2 и AH1N1-2009. Но, тем не менее, вакцины каждый раз актуализируются - потому что вирус немного изменяется. Но вот особенного какого-то вируса не будет".













