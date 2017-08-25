Сотрудники железной дороги совместно с инспекторами ГИБДД провели совместный рейд "Внимание, переезд!"

Любовь Дубова.

"Внимание, переезд!" Сотрудники железной дороги совместно с инспекторами ГИБДД провели совместный рейд. Оживленный участок в самом центре Мурманска - зона повышенной опасности. Здесь всегда много и машин, и пешеходов. Для тех и других - памятки с основными правилами. Особое внимание - к движущемуся транспорту. Несчастных случаев давно не было, но нарушают правила дорожного движения регулярно. В зоне ответственности всей Октябрьской железной дороги в этом году уже произошло 16 ДТП.

Сотрудник пресс-службы Октябрьской железной дороги Василий Рябков: "Больше, чем в предыдущем 2016 году, когда на полигоне Октябрьской ЖД было зарегистрировано 13 ДТП. При этом на территории, которую обслуживает мурманская дистанция пути, ДТП зарегистрировано в течение 2017 года не было".







