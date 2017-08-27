В сентябре пройдет учебная сессия в Мурманской областной очно-заочной школе для одарённых детей «А-Элита»

В период с 27 по 29 сентября 2016 года состоялась осенняя сессия в Мурманской областной очно-заочной школе дополнительного образования для одарённых детей «А-Элита».

В текущем учебном году в Школу «А-Элита» зачислены 137 обучающихся из городов Апатиты, Мурманск, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО Александровск, а также Кандалакшского, Кольского, Ковдорского, Печенгского и Терского районов. 56 молодых исследователей из 13 муниципальных образований Мурманской области в течение года пройдут обучение в «Академии юных» по программе «Основы исследовательской деятельности».





/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/