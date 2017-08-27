Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.08.2017 16:00

В сентябре пройдет учебная сессия в Мурманской областной очно-заочной школе для одарённых детей «А-Элита»

В период с 27 по 29 сентября 2016 года состоялась осенняя сессия в Мурманской областной очно-заочной школе дополнительного образования для одарённых детей «А-Элита».
В текущем учебном году в Школу «А-Элита» зачислены 137 обучающихся из городов Апатиты, Мурманск, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО Александровск, а также Кандалакшского, Кольского, Ковдорского, Печенгского и Терского районов. 56 молодых исследователей из 13 муниципальных образований Мурманской области в течение года пройдут обучение в «Академии юных» по программе «Основы исследовательской деятельности».

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.15
Евро = 69.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.