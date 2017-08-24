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24.08.2017 15:20

Апелляция поддержала Мурманское УФАС России в споре с ОАО "Аэропорт Мурманск"

В минувший понедельник, 21 августа 2017 года, Тринадцатый апелляционный арбитражный суд подтвердил правомерность вынесенного Мурманским УФАС решения в отношении ОАО «Аэропорт Мурманск» по делу о  повышении стоимости аэропортовых услуг.
Напомним, что в октябре 2016 года Мурманское УФАС России признало ОАО «Аэропорт Мурманск» нарушившим требования Закона о защите конкуренции.
Дело в отношении Общества было возбуждено по заявлению ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии». Вопрос касался экономической необоснованности повышения сборов и тарифов на аэропортовые услуги, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование цен, и предоставляемые авиакомпаниям в аэропорту «Мурманск».
Изучив материалы дела, комиссия Мурманского УФАС выявила злоупотребление доминирующим положением путем установления монопольно высокой цены на предоставляемые Обществом услуги.
Антимонопольный орган выдал предписание об устранении нарушений и установления экономически обоснованных величин сборов и тарифов на аэропортовые услуги.
Не согласившись с выводами УФАС, ОАО «Аэропорт Мурманск» обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о признании незаконным решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области.
Суд первой инстанции удовлетворил заявление Общества: оспариваемое решение Мурманского УФАС России было признано незаконным и отменено.
Антимонопольный орган не согласился с выводами суда и обратился за обжалованием в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, который, в свою очередь, постановил отменить решение Арбитражного суда Мурманской области и, как следствие, подтвердил правильность выводов Управления.
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