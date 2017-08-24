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24.08.2017 15:15

В Заполярье началась прививочная кампания

- Грипп – чрезвычайно заразное острое вирусное заболевание, характеризующееся симптомами специфической интоксикации и поражением верхних дыхательных путей.
- Заболевание начинается остро, сопровождается резким подъемом температуры тела до 39 - 40 градусов, ознобом, сильной головной болью, преимущественно в области лба, мышечными и суставными болями. На вторые сутки присоединяются сухой кашель и необильные выделения из носа.
  - Грипп опасен своими осложнениями, как со стороны легких, так и со стороны центральной нервной системы. Особенно тяжело грипп протекает у детей раннего возраста и пожилых людей. Особую группу риска составляют люди, имеющие серьезные хроническими заболеваниями.

/Министерство здравоохранения Мурманской области/
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