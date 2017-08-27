Вручение переходящего приза Мурманского областного краеведческого музея «Аметистовый кристалл»

1 сентября состоится ежегодная церемония вручения переходящего приза Мурманского областного краеведческого музея – «Аметистового кристалла».



Приз был учрежден Мурманским областным краеведческим музеем 23 августа 1970 года как поощрение школ за активное сотрудничество с музеем. Каждый год награда вручается общеобразовательному учреждению, занявшему первое место по количеству посещений музейных мероприятий.



По итогам учебного 2016-2017 года самыми частыми и активными гостями музея стали учащиеся гимназии №3. 469 человек посетили 22 музейных занятия, среди которых были: «Полезные ископаемые», «Мурманск. 100», «Обитатели морских глубин», «Многообразие животного и растительного мира», «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и другие познавательные экскурсии. Даже летом учащиеся лагеря, работавшего на базе школы, приходили в музей и участвовали в различных мероприятиях и мастер-классах музея



На торжественной линейке 1 сентября в День Знаний сотрудник музея вручит директору гимназии №3 Татьяне Николаевне Девятковой залуженный приз, и в течение всего года он будет хранится в школе.



/Мурманский областной краеведческий музей/



