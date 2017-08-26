Кольский район: XXI традиционные Саамские национальные игры

9 сентября 2017 года в н.п. Лопарская состоится одно из наиболее ярких и значимых мероприятий в Кольском районе - XXI традиционные Саамские национальные игры.



Мероприятие проводится при поддержке Правительства Мурманской области и государственного учреждения «Центр народов Севера».



Цель проведения праздника – возрождение, развитие и популяризация самобытной культуры, национальных традиций и художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера.



Организаторами мероприятия подготовлена обширная программа:



12.00 - торжественное открытие праздника;

13.00 - начало личных спортивных состязаний и концертной программы;

14.30 - начало командных спортивных состязаний, подведение итогов;

15.30 - награждение победителей, торжественное закрытие .



Основу праздника традиционно составляют национальные игры и состязания: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты и ловля рыбы «на банку», но главной изюминкой праздника по праву можно считать женский саамский футбол.



В этом году гостей праздника как всегда ожидает прекрасная концертная программа. Вниманию гостей представят свои номера лучшие хореографические и вокальные коллективы Кольского района. И конечно праздник не сможет обойтись без представителей саамской культуры.

Для гостей праздника будет организована выставка-ярмарка декоративно-прикладных изделий самобытной культуры народа саами.

Во время проведения игр все желающие смогут отведать саамские национальные блюда.

Саамские игры пройдут на площадке возле Лопарского сельского дома культуры, начало в 12 часов.



/Отдел культуры администрации Кольского района/