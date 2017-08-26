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26.08.2017 17:00

Кольский район: XXI традиционные Саамские национальные игры

9 сентября 2017 года в н.п. Лопарская состоится одно из   наиболее ярких и значимых мероприятий в Кольском районе - XXI традиционные Саамские национальные игры.

Мероприятие проводится при поддержке Правительства Мурманской области и государственного учреждения «Центр народов Севера».

Цель проведения праздника – возрождение, развитие и популяризация самобытной культуры, национальных традиций и художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Организаторами мероприятия  подготовлена обширная программа:

12.00  - торжественное открытие праздника;
13.00 - начало личных спортивных состязаний и концертной программы;
14.30 - начало командных спортивных состязаний, подведение итогов;
15.30 - награждение победителей, торжественное закрытие .

Основу праздника традиционно составляют национальные игры и состязания: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты и ловля рыбы «на банку», но главной изюминкой праздника по праву можно считать женский саамский футбол.

В этом году гостей праздника как всегда ожидает прекрасная концертная программа. Вниманию гостей представят свои номера лучшие хореографические и вокальные коллективы Кольского района. И конечно праздник не сможет обойтись без представителей саамской культуры.
Для гостей праздника будет организована выставка-ярмарка декоративно-прикладных изделий самобытной культуры народа саами.
Во время проведения игр все желающие смогут отведать саамские национальные блюда.
Саамские игры пройдут на площадке возле Лопарского сельского дома культуры, начало в 12 часов.

/Отдел культуры администрации Кольского района/
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