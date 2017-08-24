В Мурманской области определят лучших представителей туриндустрии

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области объявляет о проведении ежегодного регионального конкурса «Лучшие в туриндустрии Мурманской области». Конкурс призван содействовать развитию в регионе внутреннего и въездного туризма, повышению эффективности и качества обслуживания туристов, конкурентоспособности туристских услуг, росту квалификации, профессионализма и творческой инициативы специалистов туристской индустрии.



К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие туристическую деятельность на территории региона.



В числе основных задач конкурса – определение субъектов туриндустрии Мурманской области, оказывающих наиболее качественные услуги и вносящих значимый вклад в развитие туризма в регионе, продвижение имиджа Мурманской области как региона благополучного для развития туризма, привлечение внимания к достижениям индустрии туризма на Кольском полуострове.



В этом году конкурс проводится по номинациям «Лучший туроператор», «Лучший турагент», «Лучшая гостиница», «Лучшая база отдыха, гостевой дом», «Лучший мини-отель, хостел», «Лучший музей», «Лучший экскурсовод (гид)», «Лучший объект туристического показа», «Лучшее событийное мероприятие в сфере туризма», «За вклад в развитие безбарьерного туризма». В рамках конкурса по итогам интернет-голосования будет также определен наиболее популярный объект посещения. Кроме того, объявлен фотоконкурс «Открой для себя Мурманскую область».



Заявки на участие в конкурсе принимаются по 18 сентября (на участие в фотоконкурсе «Открой для себя Мурманскую область» – по 30 октября) в министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области – г. Мурманск, пр. Ленина, 75, IV этаж, каб.90. Контактное лицо: Жукова Юлия Андреевна, yuzhukova@gov-murman.ru, (8152) 486 518.



Положение и форма заявок размещены на сайте ведомства, а также на туристическом портале Мурманской области.







/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /





