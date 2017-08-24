Сегодня заместитель министра обороны РФ посетил Нахимовское военно-морское училище в Мурманске

Любовь Дубова.

К городу вопросов нет. Сегодня замминистра обороны Тимур Иванов посетил строящееся в Мурманске Нахимовское военно-морское училище. Он проинспектировал стройку вместе с главой администрации Андреем Сысоевым. Напомним, курсантов учебное заведение примет уже через неделю, первого сентября. Как отметил Андрей Сысоев, это предварительная приемка, к городу вопросов нет. Все обязательства, которые Мурманск на себя брал по благоустройству прилегающей территории практически выполнены. Остались небольшие работы, которые за неделю будут сделаны.







