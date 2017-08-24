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24.08.2017 14:18

Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» провёл стрельбы в Баренцевом море

Экипаж эскадренного миноносца Северного флота «Адмирал Ушаков» выполнил артиллерийские стрельбы по воздушным целям в полигонах Баренцева моря. Учение по противовоздушной обороне корабля проводилось в рамках плановых мероприятий боевой подготовки флота в летнем периоде обучения.
В учении были задействованы расчёты батарей универсального калибра – носовой и кормовой артиллерийских установок АК-130. Они успешно выполнили стрельбу по имитированной воздушной цели. В ходе выполнения боевых упражнений были отработаны различные варианты управления огнём в автоматическом и ручном режимах. Также экипаж корабля провёл комплекс стрельб по макетам плавающих мин.
Артиллерийское и ракетное оружие – являются основой боевой мощи эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков». Корабль оснащён комплексами крылатых ракет «Москит» и двумя артиллерийскими установками АК-130, со скорострельностью 90 выстрелов в минуту каждая. Экипаж эсминца подготовлен к ведению огня по открытым и закрытым позиция на берегу и поражению морских и воздушных целей.
На текущей неделе эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» был задействован в специальных учениях по материально-техническому обеспечению сил Северного флота. Экипаж корабля успешно выполнил эпизоды с погрузкой ракетного боезапаса, отражения нападения подводных диверсантов и приготовления корабля к бою и походу.

/Пресс-служба Северного флота/
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