Прокуратура города Апатиты требует закрыть Интернет-ресурс, предлагающий пользователям сети Интернет приобрести медицинские документы

Прокуратурой г. Апатиты в ходе проведения мониторинга сети Интернет выявлен сайт, в котором пользователям сети Интернет предлагается приобрести медицинские документы за определенное денежное вознаграждение.



Между тем, статьей 19.23 «Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт» Кодека Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделка штампа, печати, бланка, их использование, передача либо сбыт.



Статья 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.



Таким образом, опубликованная на данном Интернет-ресурсе информация является запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, что нарушает право неопределенного круга лиц на предупреждение совершения преступлений и правонарушений, а также защиту основ государственной власти и порядка управления.



В целях устранения нарушений закона прокуратурой города в Апатитский городской суд направлено административное исковое заявление о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, запрещенной.



Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.



/ Прокуратура Мурманской области /



