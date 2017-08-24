Глава администрации Мурманска ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту домов, являющихся объектами культурного наследия

Любовь Дубова.

Ремонтировать дома культурного наследия в этом году будут до первых морозов. На Ленина-79 в Мурманске капитальные работы проведут и на фасаде и на кровле одновременно. Как говорят строители, одно другому не мешает. Сегодня глава администрации Андрей Сысоев провел рабочую встречу с подрядчиками. Сейчас устанавливают леса, на объекте происходит промывка фасада, очистка от старых слоев краски. Задача - сделать максимум до наступления холодов.

Руководитель проекта Татарников Константин: "При наступлении отрицательных постоянных температур ниже пяти градусов мы работы приостановим. Перенесем на теплый период".

Дом на Ленина-79 - один из 23, по которым уже заключены контракты на ремонт. Здание приобретет первоначальный вид, согласно архивным документам оно было розовым. Ремонт объектов культурного наследия - пример сотрудничества администрации города и Фонда капремонта. В последнее время серьезно изменилось законодательство и сегодня город также может участвовать в финансировании работ по приведению в порядок облика жилых домов.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Сейчас мы проводим совместную работу с Фондом капремонта для того, чтобы согласовать все разрешительные документы, чтобы город мог целевыми деньгами - именно для ремонта фасадов - учесть вот эти платежи. Я хотел бы отметить и хочу, чтобы горожане об этом знали, что город будет финансировать фасады только тех домов, которые не имеют задолженности по Фонду капремонта".

Руководитель Фонда капитального ремонта Мурманской области Александр Емельянцев: "Собираюсь в ближайшее время проводить совещание еще с руководителями города по поводу платежей нежилых помещений. То есть физических и юридических лиц, которые занимают площади в жилых домах. Тоже очень большая проблематика".