Региональная прокуратура приняла участие в рабочей встрече представителей информационных подразделений правоохранительных и силовых структур, экстренного ведомства, органов исполнительной власти Мурманской области и города Мурманска

23 августа 2017 года на базе ГУ МЧС России по Мурманской области состоялась рабочая встреча представителей информационных подразделений правоохранительных и силовых структур, экстренного ведомства, органов исполнительной власти Мурманской области и города Мурманска по вопросам взаимодействия.



В заседании приняли участие пресс-службы следующих ведомств: прокуратуры Мурманской области, СУ СК России по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, УФСБ России по Мурманской области, ГУ МЧС России по Мурманской области, СЗРПСО МЧС России, УФСИН России по Мурманской области, Росгвардии Мурманской области, Правительства Мурманской области, Администрации города Мурманска.



В настоящее время средства массовой информации являются основным источником получения гражданами сведений о разных сферах жизни. Именно из сообщения СМИ у населения складывается представление о защите прав граждан, об уровне преступности, ее распространенности и характере, о мерах, принимаемых государственными органами на борьбу с ней.



В ходе проведения встречи выработан совместный план работы до конца 2017 года, в котором определены даты совместных мероприятий, проведение непрерывного мониторинга информационного поля, а также правовые основы взаимодействия.



Были также высказаны пожелания внедрения новых форм совместной работы, способы дальнейшего взаимодействия для более полного и оперативного информирования населения о происходящих событиях в регионе, в том числе в рамках Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, а также эффективного влияния на формирование культуры безопасности жизнедеятельности населения.



В завершении мероприятия принято решение продолжить совместную работу в вышеуказанных приоритетных направлениях.



/ Прокуратура Мурманской области /