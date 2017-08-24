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24.08.2017 15:30

В Заполярном сотрудники Росгвардии задержали водителя, совершившего «пьяное» ДТП

В г. Заполярном сотрудники Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Печенгскому району, находящиеся на маршруте патрулирования, получили от дежурной части отдела полиции ориентировку на розыск автомобиля Шевроле, водитель которого скрылся с места ДТП.
В ходе разыскных мероприятий в районе дома № 7 по ул. Ленина сотрудниками Росгвардии скрывшийся автомобиль был обнаружен. Старшим наряда группы задержания было принято решение блокировать данное транспортное средство. Водитель автомобиля Шевроле – местный житель 1986 года рождения – имел явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники вневедомственной охраны задержали данного гражданина и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе предварительной проверки сотрудники полиции  установили, что задержанный ранее уже был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, поэтому в настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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