В Заполярном сотрудники Росгвардии задержали водителя, совершившего «пьяное» ДТП

В г. Заполярном сотрудники Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Печенгскому району, находящиеся на маршруте патрулирования, получили от дежурной части отдела полиции ориентировку на розыск автомобиля Шевроле, водитель которого скрылся с места ДТП.

В ходе разыскных мероприятий в районе дома № 7 по ул. Ленина сотрудниками Росгвардии скрывшийся автомобиль был обнаружен. Старшим наряда группы задержания было принято решение блокировать данное транспортное средство. Водитель автомобиля Шевроле – местный житель 1986 года рождения – имел явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники вневедомственной охраны задержали данного гражданина и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе предварительной проверки сотрудники полиции установили, что задержанный ранее уже был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, поэтому в настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/