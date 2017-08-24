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24.08.2017 14:15

После тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни экс-глава ЗАТО Североморск Абрамов Александр Павлович

Светлана Деменева.

Сегодня утром после тяжелой продолжительной болезни скончался Александр Абрамов. Именно болезнь послужила причиной его добровольной отставки с поста главы ЗАТО Североморск. 3 августа он сложил свои полномочия. Александр Абрамов родился в 1963 году. Закончил Ленинградский электротехнический институт по специальности "Промышленная электроника". Работал инженером-технологом на Судоремонтном заводе № 82. С 1992 года - частный предприниматель. Депутат Совета депутатов ЗАТО Североморск второго, третьего и четвертого созывов. Член фракции "Единая Россия". В 2011 году на заседании Совета депутатов избран Главой муниципального образования ЗАТО Североморск. Свои соболезнования родным и близким выразила губернатор Мурманской области. "Большая утрата" - написала Марина Ковтун - "Александр Павлович Абрамов - один из самых опытных и эффективных политиков региона. Он оставил о себе добрую и светлую память". Прощание с Александром Абрамовым состоится 26 августа в Североморске.
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