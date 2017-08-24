В рамках мероприятий форума «Армия-2017» на кораблях Северного флота в Дудинке 160 школьников приняли в Юнармию

Мероприятия военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте стартовали в городе Дудинка на Таймыре, куда прибыл отряд боевых кораблей Кольской флотилии разнородных сил флота. Для показа гражданскому населению были подготовлены большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога». В первый же день их посетило более 640 местных жителей.

На борту кораблей состоялась торжественная церемония приема в Юнармию дудинских школьников. Клятву юнармейцев произнесли 160 юношей и девушек. Церемониал проходил под командованием старшего на походе – командующего Кольской флотилией вице-адмирала Олега Голубева, который пожелал молодым людям быть достойными продолжателями славных традиций служения Отечеству.

Экипажи кораблей и военнослужащие арктической бригады Северного флота примут участие в проходящих на Таймыре торжественных мероприятиях, которые посвящены 75-летию обороны Диксона от атаки германского крейсера «Адмирал Шеер» в годы Великой Отечественной войны и 350-летию города Дудинки. Североморцы уже побывали в краеведческих музеях Норильска и Дудинки. Во время встреч со школьниками военные моряки рассказали о службе на Северном флоте, героях-североморцах, о своём участии в дальних походах кораблей.

В спортивном комплексе Дудинки состоялись соревнования между моряками и городскими командами по волейболу и футболу. В рамках торжественных мероприятий состоится хоккейный турнир, в котором примет участие сборная Северного флота.

Сегодня для военнослужащих и жителей Дудинки в городском дворце культуры состоится концерт местных творческих коллективов. Три музыкальных номера отведены для вокально-инструментального ансамбля большого противолодочного корабля «Североморск».



/Пресс-служба Северного флота/