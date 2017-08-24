Заседание Мурманского телевизионного клуба, посвященное Всероссийской акции «Ночь кино» в краеведческом музее

27 августа в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90) состоится первое в новом сезоне заседание Мурманского телевизионного клуба, приуроченное к Всероссийской акции «Ночь кино».



На мероприятии организаторы клуба, телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, предлагают всем желающим обсудить тему «На Мурмане снимается кино».



Особое очарование Кольского Севера не раз привлекало советских, российских и зарубежных режиссеров.

Участники заседания узнают о том, как снимались десятки известных фильмов на Кольском полуострове, увидят уникальные кино- и фотоматериалы.

Будут представлены любимые многими поколениями россиян киноленты - «Путь к причалу» Георгия Данелии, «Морозко» и «Ночь перед Рождеством» Александра Роу.

Организаторы мероприятия предложат познакомиться с героями двухсерийного телевизионного фильма «Идущие за горизонт», прикоснуться к героике военных картин «Торпедоносцы», «Караван PQ-17» и многих других фильмов, съемки которых проходили в Заполярье.



Вход свободный.



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/





