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24.08.2017 15:00

Заседание Мурманского телевизионного клуба, посвященное Всероссийской акции «Ночь кино» в краеведческом музее

27 августа в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90) состоится первое в новом сезоне заседание Мурманского телевизионного клуба, приуроченное к Всероссийской акции «Ночь кино».

На мероприятии организаторы клуба, телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, предлагают всем желающим обсудить тему «На Мурмане снимается кино».

Особое очарование Кольского Севера не раз привлекало советских, российских и зарубежных режиссеров.
Участники заседания узнают о том, как снимались десятки известных фильмов на Кольском полуострове, увидят уникальные кино- и фотоматериалы.
Будут представлены любимые многими поколениями россиян киноленты - «Путь к причалу» Георгия Данелии, «Морозко» и «Ночь перед Рождеством» Александра Роу.
Организаторы мероприятия предложат познакомиться с героями двухсерийного телевизионного фильма «Идущие за горизонт», прикоснуться к героике военных картин «Торпедоносцы», «Караван PQ-17» и многих других фильмов, съемки которых проходили в Заполярье.

Вход свободный.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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