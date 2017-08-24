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24.08.2017 14:45

В преддверии нового учебного года сотрудники ГИБДД Мурманской области провели профилактические акции для детей

Приближается начало учебного года, школьники отправятся на занятия. Многие ребята пойдут в школу в первый раз. Чтобы дорогу в учебные заведения была безопасной, инспекторы ГАИ по всей области в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» проводят мероприятия и акции, которые признаны напомнить ребятам об основных требованиях Правил дорожного движения.

В Кандалакше состоялись городские соревнования «Виражи на велосипедах». В организации и проведении соревнований приняли участие сотрудники Госавтоинспекции. Мероприятие началось с инструктажа, который провели инспекторы. Ребята повторили правила безопасной езды на велосипедах и приступили к выполнению 5 эстафетных заданий: «Восьмерка», «Змейка», «Кольцеброс», «На тормозах» и «Скорость». Все участники были награждены грамотами и медалями.

А в ЗАТО Видяево ребята, занимающиеся в МБОУ ДО «Олимп», напомнили своим сверстникам о важности соблюдения Правил дорожного движения. Вместе с инспекторами они провели мероприятие «Скоро в школу, вспомним ПДД». Сотрудники Госавтоинспекции останавливали водителей и проводили с ними профилактические беседы, а дети рассказывали о правильном поведении вблизи проезжей части проходящим по улице детям. Интерес к таким беседам  проявляли и взрослые – им ребята напоминали о том, как важно повторить с маленьким ребенком ПДД перед выходом из дома.

Все участники акции дали обещание быть примерными участниками дорожного движения и не нарушать ПДД. На память о встрече инспекторы и ребята вручили им памятки.

/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/
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