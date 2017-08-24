На территории Кольского района проведут профилактическую операцию «Первоклассник»

Во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Кольского района от 22.08.2017 года № 17 на территории Кольского района в период с 28.08.2017 по 30.09.2017 года будет проводиться районная межведомственная профилактическая операция «Первоклассник», целью которой является эффективное межведомственное взаимодействие всех субъектов профилактики по устройству детей, подлежащих обучению в 1 классе в образовательном учреждении и оказанию всесторонней социальной поддержки родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

ГОКУ «Центр социальной помощи населения» осуществляет прием заявлений от родителей, имеющих на иждивении первоклассников, на назначение единовременного пособия при поступлении ребенка в 1 класс.



Обращаться по адресу: г. Кола, ул. Победы, д. 9, кабинет 40.



/Аппарат комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кольского района/

