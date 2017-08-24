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24.08.2017 13:45

На территории Кольского района проведут профилактическую операцию «Первоклассник»

Во исполнение постановления комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав  при администрации Кольского района от 22.08.2017 года № 17  на территории Кольского района в период с 28.08.2017 по 30.09.2017 года будет проводиться районная межведомственная профилактическая операция «Первоклассник», целью которой является  эффективное межведомственное взаимодействие всех субъектов профилактики по устройству детей, подлежащих обучению в 1 классе в образовательном учреждении и оказанию всесторонней социальной поддержки  родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  
ГОКУ «Центр социальной помощи населения» осуществляет прием заявлений от родителей, имеющих на иждивении первоклассников, на назначение единовременного пособия при поступлении ребенка в 1 класс.

Обращаться по адресу:  г. Кола, ул. Победы, д. 9, кабинет 40.

/Аппарат комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кольского района/
 
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