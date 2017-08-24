В День знаний во всех российских школах пройдет тематический урок "Россия, устремленная в будущее", школьникам с 1 по 11 класс расскажут про сохранение природы и государственную безопасность, о наиболее важных направлениях развития страны и возможностях собственного развития. На уроках расскажут о проектах, где молодые люди смогут найти свое место после окончании обучения - программа основана на приоритетных направлениях разрабатываемой Стратегии долгосрочного социально-экономического развития. Как подчеркивают в Минобре, идея проведения такого урока неоднократно высказывалась педагогами, общественными деятелями, а также представителями Общероссийского народного фронта.