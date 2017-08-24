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24.08.2017 13:30

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в котором 1 человек погиб и 1 получил травмы.

23 августа 2017 года примерно в 11 часов 50 минут на 1400 км автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Черри» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Рено», который после столкновение съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель автомобиля «Черри» - 26-летний молодой человек - обслужен амбулаторно.

23 августа 2017 года около 14 часов 00 минут в Мурманске на улице Подгорная водитель автомобиля «Фольксваген» по неустановленным причинам выехал на полосу для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Камаз». В результате происшествия водитель автомобиля «Фольксваген» погиб на месте происшествия.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1537 нарушений Правил дорожного движения.

24 нарушения допущено пешеходами, 19 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 10 водителей.

Выявлено 7 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1070 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 29 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области
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