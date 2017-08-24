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24.08.2017 13:15

Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Мурманску находится исполнительное производство о взыскании алиментов с жителя областного центра в размере ¼ части от всех доходов на содержание дочери в пользу бывшей супруги.
Копия исполнительного документа о взыскании алиментов находилась по месту работы должника, где производились удержания алиментов в пользу взыскателя. Однако после увольнения в апреле 2017 года мужчина официально не трудоустраивался, подрабатывал случайными заработками без оформления трудового договора.
Должник был уведомлен судебным приставом, что в отношении его ведется исполнительное производство, ему был разъяснен размер и порядок ежемесячной выплаты алиментов, установленный в судебном решении. Однако, не имея на то уважительных причин, являясь трудоспособным, мужчина алименты не выплачивал, в результате чего, задолженность по уплате алиментов составила более 32 тысяч рублей.
Учитывая данные обстоятельства, в отношении должника судебным приставом был составлен протокол об административном правонарушении. Суд рассмотрел протокол, признал должника виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35.1 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») КоАП РФ, и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 70 часов. Также должник был предупрежден судебным приставом, что в случае совершения им повторного административного правонарушения, он может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 157 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») УК РФ.
Чтобы избежать уголовной ответственности, должник погасил образовавшуюся задолженность по алиментам в полном объеме, но ему все же придется отбывать наказание в виде обязательных работ в управляющей компании по благоустройству города Мурманска.

/Пресс-служба УФССПРоссии по Мурманской области/
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