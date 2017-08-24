Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования родным и близким Александра Абрамова в связи с его смертью

Губернатор Марина Ковтун выразила искренние соболезнования родным и близким Александра Абрамова в связи с его смертью. В телеграмме главы региона говорится о том, что талант вдумчивого и инициативного руководителя, блестящего профессионала Александр Абрамов особенно ярко проявил на посту главы флотской столицы – Североморска.



«В нашей памяти Александр Павлович навсегда останется чутким, активным и неравнодушным человеком. Целеустремленность и энергия Александра Павловича, готовность помогать людям вызывали уважение всех, кто знал его», – также сказано в телеграмме.







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