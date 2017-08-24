СКР по Мурманской области сообщает о проведении приема граждан по вопросам невыплаты заработной платы

29 августа 2017 года состоится прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы



В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится совместный прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы.



Прием будет проходить 29.08.2017 с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д.48.



В мероприятии принимают участие:

- заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна,

- старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления Мокрушина Татьяна Васильевна,

- руководитель отдела по приему граждан следственного управления Кузьминова Наталья Валерьевна.

Предлагаем гражданам сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства, так как невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.



Телефоны для уточнения информации: (8-815-2)403-919, (8-815-2)403-918.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/