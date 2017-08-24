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24.08.2017 12:45

СКР по Мурманской области сообщает о проведении приема граждан по вопросам невыплаты заработной платы

29 августа 2017 года состоится прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится совместный прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы.   

Прием будет проходить 29.08.2017 с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д.48.

В мероприятии принимают участие:
- заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области  Байтимирова Татьяна Николаевна,
- старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления Мокрушина Татьяна Васильевна,
- руководитель отдела по приему граждан следственного управления Кузьминова Наталья Валерьевна.
Предлагаем гражданам сообщить об имеющихся фактах нарушений  трудового законодательства, так как невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим  под ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Телефоны для уточнения информации: (8-815-2)403-919, (8-815-2)403-918.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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