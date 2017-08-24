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24.08.2017 12:15

В мурмашинской колонии открылась передвижная выставка репродукций картин мурманских художников

В мурмашинской исправительной колонии №16 открылась выставка репродукций картин художников Кольского края. Выставка разместилась в помещении воспитательного отдела, ведущем в библиотеку и клуб учреждения.
Всего в экспозиции десять картин. Среди представленных репродукций - работы А.А.Сергиенко, А.Г. Феофилактова, В.Н. Бубенцова, В.А.Кумашова, В.Г. Баранова, В.А. Алексеева. Все они посвящены Кольскому Заполярью, его людям.
Данные репродукции два года назад были предоставлены региональному УФСИН Комитетом по культуре и искусству Мурманской области в рамках взаимодействия по расширению форм организации  культурного досуга осужденных.
Долгое время выставка радовала сотрудников и гостей Управления, а затем отправилась в путешествие по исправительным учреждениям региона.
Теперь и у осужденных шестнадцатой колонии появилась возможность приобщиться к прекрасному миру искусства - творчеству наших земляков-художников,  внести яркие краски в повседневную жизнь.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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