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24.08.2017 11:45

В Кировске в 2018 году отремонтируют центральную площадь

С 9 по 18 августа на сайте Администрации Кировска проходило голосование, в результате выбран объект, который будет отремонтирован в следующем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». 37% голосовавших высказались за «Ремонт и благоустройство центральной городской площади».
Всего было предложено 4 варианта. Северянам предложили выбрать между ремонтом и благоустройством центральной городской площади, устройством сквера «Для влюбленных» со смотровой площадкой на ул. Ленинградская. В списке были также  ремонт и благоустройство сквера в районе Памятного знака «Защитникам Заполярья» и работы в сквере в районе д. 6 по ул. Кондрикова.
Деньги  на предстоящее обновление центральной площади - это средства областного, городского бюджетов, деньги инвесторов и горожан (8% от стоимости работ).
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