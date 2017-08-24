В Кировске в 2018 году отремонтируют центральную площадь

С 9 по 18 августа на сайте Администрации Кировска проходило голосование, в результате выбран объект, который будет отремонтирован в следующем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». 37% голосовавших высказались за «Ремонт и благоустройство центральной городской площади».

Всего было предложено 4 варианта. Северянам предложили выбрать между ремонтом и благоустройством центральной городской площади, устройством сквера «Для влюбленных» со смотровой площадкой на ул. Ленинградская. В списке были также ремонт и благоустройство сквера в районе Памятного знака «Защитникам Заполярья» и работы в сквере в районе д. 6 по ул. Кондрикова.

Деньги на предстоящее обновление центральной площади - это средства областного, городского бюджетов, деньги инвесторов и горожан (8% от стоимости работ).