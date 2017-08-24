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24.08.2017 12:00

В Заполярье прокуратурой выявлены нарушения законодательства о лицензировании в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего организованные перевозки пассажиров


Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения требований лицензионного законодательства индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по организованной перевозке пассажиров и багажа автомобильным наземным транспортом по муниципальному маршруту № 61.

В ходе проверки выявлены нарушения требований действующего законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности, законодательства о безопасности дорожного движения, выразившиеся в несоответствии транспортного средства, используемого для осуществления организованных перевозок пассажиров и багажа, требованиям закона.

По результатам проведенной проверки прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), которое направлено для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Мурманской области.

Рассмотрение постановления находится на контроле прокуратуры округа.

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